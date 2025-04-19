Микроавтобус с детской футбольной командой перевернулся в Казахстане

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Происшествие случилось на автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты
Происшествие случилось на автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты Фото:

В Акмолинской области Казахстана перевернулся микроавтобус с детской футбольной командой. Об этом рассказали в департаменте полиции региона.

«Водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание», — передает сообщение пресс-службы департамента издание NUR.KZ. Там добавили, что в результате аварии погиб тренер, а дети были госпитализированы.

По данным полиции, происшествие произошло на автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты. В микроавтобусе находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет. Команда ехала из Павлодара в Астану на соревнования, но ее руководство не уведомило полицию, поэтому сопровождение не проводилось.

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В Акмолинской области Казахстана перевернулся микроавтобус с детской футбольной командой. Об этом рассказали в департаменте полиции региона. «Водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание», — передает сообщение пресс-службы департамента издание NUR.KZ. Там добавили, что в результате аварии погиб тренер, а дети были госпитализированы. По данным полиции, происшествие произошло на автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты. В микроавтобусе находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет. Команда ехала из Павлодара в Астану на соревнования, но ее руководство не уведомило полицию, поэтому сопровождение не проводилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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