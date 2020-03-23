Городам Среднего Урала дали шанс на спецстатус от Путина

Заявки свердловских городов доставят в Москву 24 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская академия наук (РАН) одобрила заявки Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского на получение звания «Город трудовой доблести», учрежденного президентом России Владимиром Путиным в преддверии 75-летия Победы. Как рассказал источник URA.RU, знакомый с ходом заявочной кампании, соответствующее заключение выдали эксперты РАН.

Предполагается, что 24 марта документы будут направлены в Москву на имя главы государства. Ходатайства свердловских городов о присвоении почетного звания, включающие сами заявки и заключение РАН по ним, рассмотрит оргкомитет «Победа». Ожидается, что звания будут присвоены президентом РФ нескольким российским городам в канун 1 мая.

При этом ранее источники агентства отмечали, что в этом году звания «Город трудовой доблести» удостоится лишь один из трех свердловских городов. Известно, что заявку Каменска-Уральского продвигает глава совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский, а Нижнего Тагила — госкорпорация Ростех, куда входит «Уралвагонзавод», в то время как Екатеринбург лишен поддержки лоббистов в конкурсе.

За звание «Город трудовой доблести» со Средним Уралом конкурируют несколько десятков российских городов. В их числе — Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Челябинск и Пермь. Заключения по ним эксперты РАН пока не подготовили.