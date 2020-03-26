25 марта 2020

Жителей Екатеринбурга удивила ситуация на дорогах. Найдено объяснение

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, пробка, общественный транспорт, город екатеринбург, проспект ленина, трамвай, транспортная реформа
В последние дни на дорогах Екатеринбурга стало неожиданно свободноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Екатеринбург за последний месяц лишился привычных семибалльных пробок по утрам и вечерам. Падение социальной и деловой активности жителей сказалось на плотности автомобильного трафика, поделился мнением с URA.RU экономист Константин Селянин.

«Это является одним из очевидных показателей того, что происходят изменения. Это подтверждается данными по разным отраслям, связанными с предоставлением услуг: рестораторы замечают падение на десятки процентов количества посетителей, закрыты многие кинотеатры и фитнес-залы. Это тоже предмет перемещений по городу. Мы понимаем, что сейчас вводятся запреты на командировки. Это все приводит к тому, что людям некуда ехать. Очень многие люди, сознательно себя изолируют», — отметил эксперт.

По данным приложения «Яндекс. Пробки», в последние дни на дорогах Екатеринбурга стало неожиданно свободно. По утрам 23 и 24 марта общий балл пробок в городе составлял три балла, что в два раза ниже обычного. Аналогичная ситуация складывалась и в вечернее время, когда жители города возвращаются с работы домой. «24 марта, 19:12. Сейчас на дорогах Екатеринбурга неожиданно свободно. Общий балл в городе — 3 балла, что на 3 балла ниже обычного», — уточняет сервис.

Приложение «Яндекс. Карты» показывает, что 25 марта на 19:00 в Екатеринбурге движение свободно. Пробки — 3 балла
Фото: скрин приложения «Яндекс. Карты»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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