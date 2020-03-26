В Екатеринбурге из популярной чиновницы и мэра сделают телезвезд

Стать телеведущим может вообще любой житель города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два свердловских телеканала — «4 канал» и «Студия-41» — полностью перестраивают сетку вещания в связи с режимом изоляции из-за угрозы коронавируса. Начиная с понедельника, оба канала запускают проект «Учимся дома», ведущими которого станут екатеринбургские учителя, известные горожане и даже чиновники, а также просто жители города. Как стало известно URA.RU, поручение изменить формат вещания дал губернатор Евгений Куйвашев.

К выполнению поручения сотрудники телеканала подошли с креативом — придумали онлайн-лекции. Их продолжительность должна быть не более 30 минут, а тематика — самой разнообразной: от узкопрофильных (по школьным предметам) до бытовых «лайфхаков» (например, папа с мастер-классом, как занять детей дома или мама — с онлайн-сеансом маникюра). Но главное: лекции должны вести яркие, харизматичные жители Екатеринбурга.

«Мы уже сделали предложение руководителю департамента образования Екатерине Сибирцевой, зная, что ее лекции по физике мегапопулярны, — рассказала URA.RU руководитель „4 канала“ и „Студии-41“ Элеонора Расулова. — Также у нас был опыт, когда глава города Александр Высокинский читал нам, сотрудникам „4 канала“, лекцию по экономики — нам тогда очень понравилось, и мы обязательно предложим ему выступить в качестве лектора на ТВ».

Стать телеведущими и прочитать лекцию по теме, в которой вы суперспециалист, могут не только известные екатеринбуржцы, но и самые обычные горожане — для этого телевизионщики бросили клич в соцсетях. «Провести урок может любой желающий, — рассказали агентству на „4 канале“. — Для этого нужно иметь подготовленную лекцию на интересную тему для школьников, студентов, молодых мам или пенсионеров и отправить заявку в произвольной форме на WhatsApp 8-952-740-41-41. Лучших спикеров выберут наши продюсеры».

Телевизионщики не исключают, что если такой формат «живых лекций» окажется востребован, его будут применять и после окончания карантинных мероприятий. «По замерам мы видим, что телевизор сейчас смотрят гораздо больше, — говорит Расулова. — Мы видим, что происходит с нашими каналами, и не исключаем, что и в дальнейшем будем использовать эту форму. Это будет хороший опыт и для нас, и для горожан: это же здорово, когда тебя могут показать по телевизору!»