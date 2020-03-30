В Пермском край 11 человек заболело коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня, 30 марта, — 110-й день с момента обнаружения коронавируса и 20-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 1534 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 11 зараженных. Умерших в регионе нет, как и случаев выздоровления.

За выходные число заразившихся увеличилось

В Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился еще у одного человека. Это мужчина, вернувшийся из Испании. Он стал одиннадцатым пермяком, у которого выявили вирус нового типа. Всего в больницах Прикамья с признаками ОРВИ находится 49 человек, еще 3496 без признаков ОРВИ — дома на самоизоляции. Вместе с тем, коронавирус не подтвердился у главврача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева, который после возвращения в Россию не ушел на самоизоляцию.

В Прикамье появились новые ограничения

С 30 марта сократилось время продажи алкогольной продукции. В период нерабочей недели продавать алкоголь можно с 11 до 20 часов (ранее — с 7 до 23 часов). При этом на общую продолжительность работы продуктовых магазинов новое ограничение не влияет. Также краевой минпромторг предупредил об ответственности руководство торговых центров, которые не закрылись в выходные на карантин. В первую очередь речь идет о строительных магазинах и магазинах бытовой техники.

Кто контролирует соблюдение запретов

В Перми представители мэрии, полиции и Роспотребнадзора устраивают совместные рейды. Они выявляют торговые точки, которые не закрылись на карантин в связи с распространением коронавируса. За выходные было проверено более 1500 организаций , более 80% соблюдает запрет. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, максимальное наказание по которым предусмотрено в виде приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Бизнес и пермяки соблюдают запреты

Наблюдения журналистов и общественников показывают, что на улицах Перми значительно сократилось число людей . Также требования о прекращении деятельности соблюдает большая часть предпринимателей. Непродовольственные магазины в основном закрыты, а точки общественного питания не пускают к себе посетителей и работают исключительно на доставку или на вынос.

Глава Прикамья выступил с новым обращением

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин записал новое видеообращение , призывающее людей оставаться дома. В съемках ролика также приняли участие координатор благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, актриса театра и кино Юлия Колмогорова (известна по роли мамы Леры в «Реальных пацанах»), экс-нападающий ФК «Амкар» Сергей Волков и другие известные пермяки. Махонин заявил, что люди не обязаны верить чиновникам и губернатору, но он хочет, чтобы люди поверили в себя. «Поверьте в себя, в то, что именно от вас сейчас зависят жизни сотен людей, ваша и ваших близких. Берегите себя, и вы спасете всех нас», — сказал глава Прикамья.