Челябинский замминистра вернулась из Австралии и ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

Первый заместителем министра экологии Челябинской области Яна Куприкова ушла на самоизоляцию после поездки в Австралию. Об этом URA.RU сообщил замминистра Виталий Безруков.
«Она вернулась плановым рейсом в выходные через Москву, — пояснил Безруков. — Сразу ушла на самоизоляцию на две недели и оформила электронный больничный. Отпуск у нее был плановый, она уехала до введения мер повышенной безопасности». Безруков также добавил, что 60% сотрудников министерства перешли на удаленную работу.
Куприкова отправилась в Австралию как частное лицо, а не в качестве туриста. Это произошло до 23 марта, когда Россия приостановила авиасообщение со всеми странами (за исключением рейсов между Москвой и столицами других государств и эвакуационных бортов). Срок ее отпуска истек 29 марта.
Ранее прошли самоизоляцию вице-губернатор Сергей Шаль, министр экологии Сергей Лихачев и начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров. Все они сдали тесты на коронавирус, результат отрицательный.
В Челябинской области к этому времени насчитывается 14 заболевших, еще семь южноуральцев ждут подтверждения условно-положительных анализов лабораторией центра «Вектор» в Новосибирске. Для 12 жителей области условно-положительные тесты не подтвердились.