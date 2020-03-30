29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Челябинский замминистра вернулась из Австралии и ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по национальным проектам с участием Николая Цуканова. Челябинск, куприкова яна
Яна Куприкова уже получила электоронный больничныйФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первый заместителем министра экологии Челябинской области Яна Куприкова ушла на самоизоляцию после поездки в Австралию. Об этом URA.RU сообщил замминистра Виталий Безруков.

«Она вернулась плановым рейсом в выходные через Москву, — пояснил Безруков. — Сразу ушла на самоизоляцию на две недели и оформила электронный больничный. Отпуск у нее был плановый, она уехала до введения мер повышенной безопасности». Безруков также добавил, что 60% сотрудников министерства перешли на удаленную работу.

Куприкова отправилась в Австралию как частное лицо, а не в качестве туриста. Это произошло до 23 марта, когда Россия приостановила авиасообщение со всеми странами (за исключением рейсов между Москвой и столицами других государств и эвакуационных бортов). Срок ее отпуска истек 29 марта.

Ранее прошли самоизоляцию вице-губернатор Сергей Шаль, министр экологии Сергей Лихачев и начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров. Все они сдали тесты на коронавирус, результат отрицательный.

В Челябинской области к этому времени насчитывается 14 заболевших, еще семь южноуральцев ждут подтверждения условно-положительных анализов лабораторией центра «Вектор» в Новосибирске. Для 12 жителей области условно-положительные тесты не подтвердились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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