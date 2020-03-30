Названы уральские политики, незаменимые во время карантина

Свердловский парламент готовится к усилению карантинного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Заксобрании Свердловской области сформирован проект списка депутатов, которые не будут переведены на дистанционный режим работы. В здании Заксобрания продолжат работу только спикер, его заместители, председатели профильных комитетов и комиссий. Ограничения для остальных народных избранников вступят в силу случае ужесточения карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

Председатель свердловского ЗС Людмила Бабушкина пояснила URA.RU, что с 28 марта по 5 апреля, в соответствии с Указом президента РФ, переведены на дистанционный режим работы все помощники депутатов, а также две трети сотрудников аппарата Заксобрания. «Ограничительные меры в отношении депутатов пока не вводились», — уточнила спикер. Она не исключила, что такие меры могут быть приняты в случае осложнения эпидемиологический ситуации в регионе.

По данным источников URA.RU в региональном парламенте, остальным депутатам будет рекомендовано не посещать свои рабочие кабинеты.