29 марта 2020

Названы уральские политики, незаменимые во время карантина

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Пикеты перед заксо. Екатеринбург, башня исеть, здание заксобрания со, екатеринбург сити, хайят
Свердловский парламент готовится к усилению карантинного режимаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Заксобрании Свердловской области сформирован проект списка депутатов, которые не будут переведены на дистанционный режим работы. В здании Заксобрания продолжат работу только спикер, его заместители, председатели профильных комитетов и комиссий. Ограничения для остальных народных избранников вступят в силу случае ужесточения карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

Председатель свердловского ЗС Людмила Бабушкина пояснила URA.RU, что с 28 марта по 5 апреля, в соответствии с Указом президента РФ, переведены на дистанционный режим работы все помощники депутатов, а также две трети сотрудников аппарата Заксобрания. «Ограничительные меры в отношении депутатов пока не вводились», — уточнила спикер. Она не исключила, что такие меры могут быть приняты в случае осложнения эпидемиологический ситуации в регионе.

По данным источников URA.RU в региональном парламенте, остальным депутатам будет рекомендовано не посещать свои рабочие кабинеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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