В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли для посещений СИЗО

Адвокатов не пускают к подследственным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за угрозы распространения коронавируса в столице Урала закрыли для посещений СИЗО №1. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько адвокатов, которых не пустили к подследственным.

«Пыталась сегодня попасть к клиенту — не пропустили», — рассказала агентству женщина-адвокат. «Последний раз был в СИЗО-1 в пятницу, все было нормально, а сегодня уже не пускают», — подтвердил ее коллега, часто защищающий фигурантов резонансных дел.

Однако в региональном управлении ФСИН опровергли данную информацию. «Такого не может быть! — заявил URA.RU руководитель пресс-службы в ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. — Только если у человека температура, чтобы он не разносил болезнь. А так никаких ограничений у нас нет: в разные СИЗО заходили сегодня и следователи, и адвокаты».

При этом, по словам Левченко, в тюрьмах (СИЗО) действительно введены ограничения для посещений подследственных их родственниками (на длительные и краткосрочные свидания). «Но следователей и адвокатов это не касается», — подчеркнул представитель пенитенциарного ведомства.