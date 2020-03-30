29 марта 2020

В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли для посещений СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Адвокатов не пускают к подследственнымФото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за угрозы распространения коронавируса в столице Урала закрыли для посещений СИЗО №1. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько адвокатов, которых не пустили к подследственным.

«Пыталась сегодня попасть к клиенту — не пропустили», — рассказала агентству женщина-адвокат. «Последний раз был в СИЗО-1 в пятницу, все было нормально, а сегодня уже не пускают», — подтвердил ее коллега, часто защищающий фигурантов резонансных дел.

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Однако в региональном управлении ФСИН опровергли данную информацию. «Такого не может быть! — заявил URA.RU руководитель пресс-службы в ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. — Только если у человека температура, чтобы он не разносил болезнь. А так никаких ограничений у нас нет: в разные СИЗО заходили сегодня и следователи, и адвокаты».

При этом, по словам Левченко, в тюрьмах (СИЗО) действительно введены ограничения для посещений подследственных их родственниками (на длительные и краткосрочные свидания). «Но следователей и адвокатов это не касается», — подчеркнул представитель пенитенциарного ведомства.

На 30 марта в России подтверждено 1863 случаев заболевания коронавирусной инфекцикей, за сутки прирост составил 212 новых случаев (в том числе 212 — в Москве). На сегодня заболевшие зафиксированы в 71 регионе страны, больше всего их в столице РФ (1226 человек). Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

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