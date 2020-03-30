Главой штаба Навального в Екатеринбурге стал ресторатор

Алексей Гресько долгое время управлял несколькими кафе Екатеринбурга Фото: страница Григория Столяренко в Facebook

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге возглавил бизнесмен, бывший владелец кофеен Алексей Гресько. Об этом сообщили активисты штаба на странице в Facebook.

«Друзья, с сегодняшнего дня у нас новый координатор! Это Алексей Гресько, бывший ресторатор», — говорится в заявлении. Оперативно связаться с новым руководителем штаба URA.RU не удалось. К моменту публикации Гресько не ответил на сообщения журналиста агентства.

Среди заведений, которыми в разное время руководил бизнесмен, значатся закусочная здорового питания Freelance Cafe, семейное кафе Bamboo, а также кофейня Traveler’s Coffee. До карьеры ресторатора екатеринбуржец работал менеджером по продажам в компании Michelin.

До Гресько екатеринбургским штабом Навального руководила оппозиционная активистка Ирина Норман. Она возглавила отделение в сентябре 2019 года после ухода юриста Юрия Кузьминых. Сразу после назначения Норман заявляла URA.RU, что одной из главных задач штаба станет работа по мусорной реформе и проблемам в сфере ЖКХ.