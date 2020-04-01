Спортсмены каждый день тренируются на небольших участках пространства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Двое спортсменов сборной России по спортивной акробатике, которые оказались в подмосковной больнице с подозрением на коронавирус, показывают акробатические трюки, чтобы скоротать время. Свои упражнения спортсмены записали на видео, чтобы показать пример всем, кто попал на карантин.

«Мы сняли видео, чтобы поддержать тех, кто вынужден сидеть дома. Мы просим не паниковать», — приводит слова одного из акробатов Виктора Гречухина сайт «Подмосковье сегодня». Вместе со своим напарником он каждый день тренируется в больничной палате — на кровати, за столом и в ванной. По словам спортсменов, тем, кто оказался в вынужденной самоизоляции, стоит использовать время по максимуму и направлять силы на духовное и физическое развитие.

Российская сборная по акробатике заняла третье место на Кубке мира в Португалии. После соревнований спортсмены посетили банкет на открытом воздухе, где сильно замерзли. По прилете в Москву все участники команды попали на изоляцию. Виктор и его напарник почувствовали себя плохо, у них поднялась температура и появился сильный кашель. Спортсмены пожаловались врачам, после чего их доставили в инфекционную больницу в Одинцово.

Первый анализ на коронавирус у акробатов дал отрицательный результат, однако, чтобы выписаться из больницы, спортсменам необходимо сдать еще два теста.