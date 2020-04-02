Стоимость российской нефти упала до антирекорда 1999 года

Падение составило 2,25 доллара Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на российскую нефть марки Urals на территории Северо-Западной Европы снизилась до 10,54 доллара за баррель, тем самым обновив антирекорд 1999 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Argus.

«Стоимость Urals упала еще на 2,25 доллара за баррель, до минимального уровня марта 1999 года — 10,54 доллара за баррель», — передает издание. Скидка на этот сорт топлива не меняется уже четвертый день и составляет 4,75 доллара на баррель. Это наибольшее значение с июня 2008 года.

Нефтяные фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE начали расти после заявления президента США Дональда Трампа о возможных договоренностях России и Саудовской Аравии по регулированию рынка, который, как ожидает американский лидер, произойдут в скором времени.

На фоне падения цен на нефть, как сообщает ТАСС, в марте резко снизились мировые цены на продовольственные товары. Это произошло по причине уменьшения спроса в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и падением цен на нефть. По сообщению Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), произошло резкое снижение значения индекса продовольственных цен ФАО, оно достигло 172,2 пункта за месяц, тем самым, сократившись на 4,3 пункта по сравнению с февралем.