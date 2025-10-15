В ГД поддержали изменения в закон об ОМС

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, который подразумевает изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов.
Если законопроект примут в частности, выдавать полис ОМС будут только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж. Сейчас этот срок составляет три года. «Комитет по охране здоровья рекомендует Госдуме принять в первом чтении данный проект закона на своем заседании», — цитирует Леонова РИА Новости.
Также он добавил, что предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые компании и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС. Согласно возможным поправкам, Соцфонд РФ обяжут не позднее следующего дня информировать фонд об изменениях в статусе работы трудовых мигрантов, а также о достижении страхового стажа.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил URA.RU, что за последние пять лет регионы потратили более 66 млрд рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранцам, включая роды. Российское законодательство обязывает государственные роддома оказывать помощь беременным женщинам вне зависимости от наличия полиса ОМС. Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с корреспондентом URA.RU высказался за запрет бесплатных родов для мигранток, считая, что это снизит нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков.
