Источник: карантин в Челябинской области ослабят ко Дню России

Рост заболеваний в Челябинской области не позволяет ослабить карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

До конца недели не будет принято решения о переходе Челябинской области на второй этап снятия ограничительных мер. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера. Такое решение могут принять в середине будущей недели, ко Дню России.

«Несмотря на то, что область находится в „зеленой зоне“, и коэффициент распространения коронавируса ниже единицы, говорить о переходе на второй этап рано. Для перехода надо, чтобы коэффициент несколько дней держался на уровне 0,8 баллов, — пояснил источник. — Такой показатель был у области 4 мая, а 5 мая он составил 0,9 балла, из-за роста по новым заболеваниям. До 10 июня ослаблять режим точно не станут. Но ожидается, что ситуация выправится и перед Днем России (12 июня) могут снять ряд ограничительных мер. По охвату тестированием и свободному коечному фонду область уже соответствует второму этапу».

После перехода на первый этап в области открылись непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, разрешили прогулки и занятия спортом на улицах. Отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции прибывающим из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

На втором этапе снятия ограничений могут открываться магазины непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом, разрешена уличная торговля. Возобновляется работа ряда образовательных учреждений.

«Решение о переходе на второй этап будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки и трех условий, необходимых для этого», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Текслера, воздержавшись от комментариев по конкретным срокам.

На 5 июня в Челябинской области зарегистрировано 3600 случаев заражения коронавирусом. За сутки анализы дали положительный результат еще у 131 человека (накануне было 113 заражений). Режим повышенной готовности продлен до 14 июня.