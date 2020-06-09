08 июня 2020

Коронавирус в Челябинской области: последние новости 9 июня. COVID стал чаще убивать, больницы и санатории готовятся к открытию, что будет на параде

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус не спешит покидать Южный Урал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июня — 181-й день с момента выявления коронавируса и 91-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 4129 случаев болезни, вылечились 1967 пациентов и умерли 63 человека.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 485253 (+8595) случая заражения. Вылечились 242397 (+11709) человек — это 50% от заболевших. Умерли 6142 (+171) человека — 1,2% от заразившихся.

По данным на 8 июня, в Челябинской области за сутки поставлено еще 135 положительных диагнозов. Вчера 147 новых зараженных вплотную приблизили регион к собственному антирекорду в 150 положительных тестов за сутки. Тогда власти объяснили это последствиями майских праздников, которые обеспечили две волны заражения. Снижение числа заболевших и стабилизация с конца прошлой недели сменились ростом заболеваемости.

За прошедшие сутки выписаны 100 человек. Всего 1967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц с начала пандемии.

Челябинская область поставила антирекорд по смертям

От инфекции за сутки погибли сразу четыре южноуральца, таких цифр еще не было с начала пандемии. Число жертв COVID-19 достигло 63 человек Умерли от COVID-19 мужчины 60 и 80 лет, а также женщины в возрасте 81 года и 88 лет. В понедельник губернатор Алексей Текслер упрекнул челябинцев, что они сами провоцируют распространение инфекции.

У каждого 20-го врача нашли антитела к коронавирусу

До 5% челябинских медиков имеют антитела к коронавирусу. Такие результаты получены в клинико-диагностической лаборатории по итогам 1000 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА), сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. «Бесплатное тестирование проходят врачи и доноры. Кровь с антителами используется для переливания при лечении тяжелобольных людей», — объяснила пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева. Считается, что иммунная система переболевших выработала антитела — специальные белки, нейтрализующие вирус. Они способны помочь справиться с болезнью и другим людям.

Челябинские больницы открываются, санатории на очереди

В Челябинской области больницы возобновляют прием плановых пациентов, прерванный из-за связанных с карантином ограничений. Проект соответствующего приказа подготовили в региональном минздраве. Согласно документу, круглосуточные стационары хирургических и офтальмологических отделений начали работу с 8 июня. С 15 июня должна возобновиться плановая госпитализация в пульмонологические, терапевтические, педиатрические и инфекционные отделения. Возобновить работу дневных стационаров и реабилитационных отделений планируется с 22 июня. С 1 июля у пациентов появляется шанс получить санаторно-курортное лечение.

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Новый глава района вступит в должность онлайн

Из-за пандемии коронавируса пройдет в интернете церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского района. «10 июня в зале заседаний администрации района состоится торжественная церемония вступления в должность главы Игоря Ишимова. Впервые она пройдет в режиме онлайн в связи с продолжением действия режима повышенной готовности», — пояснили в администрации. Мероприятие будет транслироваться на официальных сайтах района и в соцсетях. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии в Аргаяшском районе заболели COVID 58 человек.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Голосование по Конституции не помешает проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Мы знаем, в какие дни в школах будут экзамены. Их немного, и далеко не в каждой будут избирательные комиссии, — заявил 9 июня глава облизбиркома Сергей Обертас. — В школах будут находиться лишь педагоги, ведущие подготовку к ЕГЭ, учеников в эти даты не будет. Также будут установлены графики, позволяющие не пересекаться учителям и членам избиркома, либо просто использоваться разные крылья зданий».

На параде Победы, который пройдет в Челябинске 24 июня, будет больше военной техники, чем в предыдущие годы. А вот ветеранов, чтобы не рисковать их здоровьем, на трибунах не будет. Решение по шествию Бессмертного полка, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным на 26 июля, будет приниматься правительством области позднее и лишь при переходе к третьему этапу снятия ограничительных мер.

Пока Челябинская область воздерживается от перехода даже ко второму этапу. Режим повышенной готовности продолжает действовать до 15 июня. Список запретов и разрешений по-прежнему обширен.

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