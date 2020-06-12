Сегодня, 12 июня — 184-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 94-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 668 849 случаев заражения коронавирусом (+50 901). Скончались 426 216 пациентов с COVID-19 (+1 427), 3 864 754 инфицированных выздоровели (+32 480).
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 090 542). На втором месте находится Бразилия (805 649), далее идет Россия (511 995). Потом в рейтинге расположились Индия (300 821) и Великобритания (292 950).
На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в Свердловской области (+320). В ХМАО нашли 150 зараженных, в Челябинской области — 126, в ЯНАО — 122. В Пермском крае выявлено 72 случая, в Тюменской области — 22. Меньше всего заболевших в Курганской области (+11).
Когда изобретут средство от коронавируса
В Соединенных Штатах тестируют вакцины против туберкулеза и полиомиелита для борьбы с коронавирусом. Эти препараты активно использовались в СССР. Профессор Техасского университета Джеффри Сирилло отметил — противотуберкулезная
В Казахстане построят
Ситуация в России
Росстат удалил данные по смертности в России за апрель сразу после того, как опубликовал их. По словам журналиста Михаила Зеленского, успевшего сохранить опубликованную статистику, за месяц погибло в два раза больше людей с COVID-19, чем сообщалось ранее.
На сайте Cтопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которой указано, на каком этапе выхода из карантина находятся субъекты РФ. Согласно указанным данным, большинство российских регионов приступили к снятию ограничений по коронавирусу.
В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, что больного коронавирусом
Буддийские священнослужители с Алтая совместно с бурятскими ламами проведут
В Кремле прекращается режим удаленной работы. С 15 июня большинство чиновников возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.
Ситуация в мире
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил зарубежные спецслужбы в распространении фейков о коронавирусе. Он поручил сформировать рабочую группу, которая должна определить источники дезинформации.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Twitter должен блокировать аккаунты тех, кто намеренно
Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Она была удивлена результату, поскольку соблюдала все ограничения. У остальных членов семьи тесты оказались отрицательными.
Прогнозы и мнения экспертов
Вторая волна коронавируса может начаться в октябре, заявил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. По его словам, после окончания пандемии поведение COVID-19 будет похоже на сезонное проявление гриппа. Профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти считает, что вторая волна может произойти зимой. Он отметил, что решение московских властей о
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам на время длинных выходных. Он посоветовал пожилым людям и гражданам из группы риска осторожно выходить из режима самоизоляции и соблюдать при этом все меры безопасности.
COVID-19
Российские диетологи предупредили, что алкоголь, частое использование служб доставки еды, чрезмерные физические нагрузки и злоупотребление белым хлебом являются существенным ударом по иммунитету в период коронавирусной инфекции. Также эти привычки могут привести к другим проблемам со здоровьем.
Люди с первой группой крови
Ученые выяснили, что у больных панкреатитом (воспаление поджелудочной железы — прим. ред.) с лишним весом на фоне коронавирусной инфекции может увеличиваться уровень сахара в крови.
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