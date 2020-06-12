Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 июня — 184-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 94-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 668 849 случаев заражения коронавирусом (+50 901). Скончались 426 216 пациентов с COVID-19 (+1 427), 3 864 754 инфицированных выздоровели (+32 480).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 090 542). На втором месте находится Бразилия (805 649), далее идет Россия (511 995). Потом в рейтинге расположились Индия (300 821) и Великобритания (292 950).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в Свердловской области (+320). В ХМАО нашли 150 зараженных, в Челябинской области — 126, в ЯНАО — 122. В Пермском крае выявлено 72 случая, в Тюменской области — 22. Меньше всего заболевших в Курганской области (+11).

Когда изобретут средство от коронавируса

В Соединенных Штатах тестируют вакцины против туберкулеза и полиомиелита для борьбы с коронавирусом. Эти препараты активно использовались в СССР. Профессор Техасского университета Джеффри Сирилло отметил — противотуберкулезная БЦЖ является единственной в мире вакциной , которая может быть предоставлена для борьбы с COVID-19.

В Казахстане построят завод по производству вакцин от коронавируса к декабрю. Ежегодно там будут производить до 60 млн доз различных биофармацевтических препаратов.

Ситуация в России

Росстат удалил данные по смертности в России за апрель сразу после того, как опубликовал их. По словам журналиста Михаила Зеленского, успевшего сохранить опубликованную статистику, за месяц погибло в два раза больше людей с COVID-19, чем сообщалось ранее.

На сайте Cтопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которой указано, на каком этапе выхода из карантина находятся субъекты РФ. Согласно указанным данным, большинство российских регионов приступили к снятию ограничений по коронавирусу.

В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, что больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение при подтвержденном диагнозе если на протяжении трех дней его температура тела не опускается ниже 38,5 градуса, насыщение крови кислородом составляет менее 95 процентов, а также если поражение легких составляет более 25 процентов. Кроме того, в больницу попадают больные старше 65 лет с хроническими или иммунодефицитными заболеваниями, а также те, кто нуждается в процедурах гемодиализа.

Буддийские священнослужители с Алтая совместно с бурятскими ламами проведут семидневный молебен против распространения коронавируса,

В Кремле прекращается режим удаленной работы. С 15 июня большинство чиновников возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.

Ситуация в мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил зарубежные спецслужбы в распространении фейков о коронавирусе. Он поручил сформировать рабочую группу, которая должна определить источники дезинформации.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Twitter должен блокировать аккаунты тех, кто намеренно очерняет Китай , поскольку КНР стала крупнейшей жертвой дезинформации о распространении коронавируса.

Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин. Они считают, что эти правила крайне негативно повлияют на туризм и экономику в целом.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Она была удивлена результату, поскольку соблюдала все ограничения. У остальных членов семьи тесты оказались отрицательными.

Прогнозы и мнения экспертов

Вторая волна коронавируса может начаться в октябре, заявил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. По его словам, после окончания пандемии поведение COVID-19 будет похоже на сезонное проявление гриппа. Профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти считает, что вторая волна может произойти зимой. Он отметил, что решение московских властей о снятии карантина может быть поспешным.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам на время длинных выходных. Он посоветовал пожилым людям и гражданам из группы риска осторожно выходить из режима самоизоляции и соблюдать при этом все меры безопасности.

COVID-19 быстрее распространяется в районах с прохладным, сухим, а не с тропическим климатом. Ученые считают, что изучение климатических изменений можно использовать при прогнозах того, где может произойти вспышка.

Российские диетологи предупредили, что алкоголь, частое использование служб доставки еды, чрезмерные физические нагрузки и злоупотребление белым хлебом являются существенным ударом по иммунитету в период коронавирусной инфекции. Также эти привычки могут привести к другим проблемам со здоровьем.

Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом, выяснили специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома. Выявленная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора.

Ученые выяснили, что у больных панкреатитом (воспаление поджелудочной железы — прим. ред.) с лишним весом на фоне коронавирусной инфекции может увеличиваться уровень сахара в крови.