12 июня 2020

Брат губернатора Хабаровского края умер от коронавируса

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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, реанимация
Депутат был подключен к аппарату ИВЛ Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат главы региона Сергея Фургала, умер от болезни, вызванной коронавирусом. Ему было 67 лет.

«Он попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью», — сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

Собеседник уточнил, что Вячеслава Фургала госпитализировали в мае. Позже он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В июне от новой коронавирусной инфекции скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин, напоминает агентство Nation News. Также от COVID-19 умер народный артист России Михаил Кокшенов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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