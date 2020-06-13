Брат губернатора Хабаровского края умер от коронавируса

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат главы региона Сергея Фургала, умер от болезни, вызванной коронавирусом. Ему было 67 лет.
«Он попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью», — сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.
Собеседник уточнил, что Вячеслава Фургала госпитализировали в мае. Позже он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В июне от новой коронавирусной инфекции скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин, напоминает агентство Nation News. Также от COVID-19 умер народный артист России Михаил Кокшенов.
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