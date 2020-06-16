15 июня 2020

WhatsApp станет заменой банкам в денежных переводах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи смогут отправлять друг другу деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

В приложении WhatsApp появится функция обмена деньгами между пользователями. К запуску сервиса уже приступила компания Facebook. Первыми оценят новые возможности жители Бразилии. Об этом заявил основатель и глава компании Марк Цукерберг

«Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станет столь же простым, как обмен фотографиями», — цитирует Цукерберга ТАСС.

Глава компании добавил, что сервис поможет представителям малого бизнеса осуществлять продажи прямо в WhatsApp. Опция будет осуществляться на основе системы онлайн-платежей Facebook Pay.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp стал самым популярным в России. Больше половины (56,3%) жителей страны старше 12 лет хотя бы раз использовали приложение. Однако специалисты нашли в WhatsApp новую опасность. Сервис хранит коды безопасности для двухфакторной аутентификации (метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса данных двух разных типов) в незашифрованном виде. Это позволяет владельцам смартфонов получить к ним доступ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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