WhatsApp станет заменой банкам в денежных переводах

В приложении WhatsApp появится функция обмена деньгами между пользователями. К запуску сервиса уже приступила компания Facebook. Первыми оценят новые возможности жители Бразилии. Об этом заявил основатель и глава компании Марк Цукерберг
«Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станет столь же простым, как обмен фотографиями», — цитирует Цукерберга ТАСС.
Глава компании добавил, что сервис поможет представителям малого бизнеса осуществлять продажи прямо в WhatsApp. Опция будет осуществляться на основе системы онлайн-платежей Facebook Pay.
Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp стал самым популярным в России. Больше половины (56,3%) жителей страны старше 12 лет хотя бы раз использовали приложение. Однако специалисты нашли в WhatsApp новую опасность. Сервис хранит коды безопасности для двухфакторной аутентификации (метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса данных двух разных типов) в незашифрованном виде. Это позволяет владельцам смартфонов получить к ним доступ.
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