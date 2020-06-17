Число заболевших снижается пятый день подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 227 новых случаев заболевания COVID-19 — снижение числа заболевших наблюдается уже пятые сутки подряд. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

На этот раз диагноз COVID-19 подтвердился у жителей Екатеринбурга (+162), Асбеста, Арамильского, Белоярского, Березовского, Бисертского городских округов, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, поселка Малышева, Невьянска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова, Туринского городского округа.

Уже почти неделю наблюдается, пусть и незначительное, но стабильное снижение количества заболевших. Так, накануне был зафиксирован 231 заболевший, днем раньше 233, в предыдущие дни 254 и 245. Такое снижение наблюдается после резкого всплеска заболевания 12 июня, когда за сутки были зафиксировано 320 случаев. Всего в Свердловской области к сегодняшнему дню выявлено 10016 заболевших.

Стабильное снижение заболеваемости позволило властям на прошлой неделе ввести первый этап снятия ограничений, при сохранении этой тенденции регион имеет шансы выйти и на второй этап отмены карантина.

На сегодня состояние 88 пациентов оценивается как тяжелое, 77 из них лежат в реанимации, в том числе 41 подключен к аппарату ИВЛ. У 627 пациентов состояние средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. За день из больниц области выписаны 188 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 4657 человек. При общем снижении заболеваемости сохраняется смертность: за сутки скончались три человека. В общей сложности за период эпидемии в Свердловской области от коронавируса умерли 57 человек.