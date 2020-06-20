19 июня 2020

В Свердловской области пьяный водитель устроил жуткое ДТП. Погибла пассажирка

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии погибла 15-летняя девушка Фото: управление ГИБДД по Свердловской области

Водитель на Opel Astra врезался в дерево на трассе Кировград — Карпушиха — Левиха около 6 часов. Один пассажир погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель накануне был на свадьбе своего друга, утром решил съездить на своем автомобиле в магазин в Кировград, взяв с собой двух пассажиров — девочку 15 лет и молодого человека 18 лет», — сообщают в свердловском УГИБДД. Будучи пьяным, он пропустил поворот и врезался в дерево. Девушка погибла, а молодой человек получил серьезные травмы. Сам же водитель не пострадал.

Сообщается, что раньше водителя уже лишали прав. Год назад у него кончился срок лишения.

Водитель в аварии не пострадал, сообщается в управлении ГИБДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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