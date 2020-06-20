В аварии погибла 15-летняя девушка Фото: управление ГИБДД по Свердловской области

Водитель на Opel Astra врезался в дерево на трассе Кировград — Карпушиха — Левиха около 6 часов. Один пассажир погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель накануне был на свадьбе своего друга, утром решил съездить на своем автомобиле в магазин в Кировград, взяв с собой двух пассажиров — девочку 15 лет и молодого человека 18 лет», — сообщают в свердловском УГИБДД. Будучи пьяным, он пропустил поворот и врезался в дерево. Девушка погибла, а молодой человек получил серьезные травмы. Сам же водитель не пострадал.

Сообщается, что раньше водителя уже лишали прав. Год назад у него кончился срок лишения.

Водитель в аварии не пострадал, сообщается в управлении ГИБДД Фото: УГИБДД по Свердловской области