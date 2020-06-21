За все время в ХМАО выявили 6 286 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ХМАО обнаружено 294 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях», — уточняют в оперштабе. В Сургуте 54 заболевших, 21 — в Когалыме, 19 — в Нижневартовске, 17 — в Нефтеюганске, 16 — в Лангепасе, 13 — в Мегионе, 12 — в Нягани, 9 — в Радужном. Еще восемь случаев заражения зарегистрировано в Сургутском районе, по семь в Пытья-Яхе, Советском районе, Ханты-Мансийске и Югорске, пять — в Октябрьском районе, три — в Нижневартовском районе, по одному в Урае и Белоярском районе. За все время в Югре коронавирусом заразились 6 286 пациентов.

По общероссийской статистике ХМАО продолжает удерживать третью позицию. Больше новых случаев регистрируют только в Москве и Подмосковье.

Ранее власти ХМАО ужесточили карантин для вахтовиков. Теперь им нужно иметь при себе справку о состоянии здоровья, доказывающую, что они не больны и не контактировали с зараженными коронавирусом людьми. Также рабочие после приезда в регион будут изолированы на две недели.