20 июня 2020
19 июня 2020
18 июня 2020

В ХМАО число заболевших коронавирусом перевалило за шесть тысяч. Самый большой прирост — в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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За все время в ХМАО выявили 6 286 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ХМАО обнаружено 294 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях», — уточняют в оперштабе. В Сургуте 54 заболевших, 21 — в Когалыме, 19 — в Нижневартовске, 17 — в Нефтеюганске, 16 — в Лангепасе, 13 — в Мегионе, 12 — в Нягани, 9 — в Радужном. Еще восемь случаев заражения зарегистрировано в Сургутском районе, по семь в Пытья-Яхе, Советском районе, Ханты-Мансийске и Югорске, пять — в Октябрьском районе, три — в Нижневартовском районе, по одному в Урае и Белоярском районе. За все время в Югре коронавирусом заразились 6 286 пациентов.

По общероссийской статистике ХМАО продолжает удерживать третью позицию. Больше новых случаев регистрируют только в Москве и Подмосковье.

Ранее власти ХМАО ужесточили карантин для вахтовиков. Теперь им нужно иметь при себе справку о состоянии здоровья, доказывающую, что они не больны и не контактировали с зараженными коронавирусом людьми. Также рабочие после приезда в регион будут изолированы на две недели.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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