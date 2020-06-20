Коронавирус в Курганскую область привезли из трех регионов

В регионе заболевших коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 20 июня подтвердили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Лабораторно подтверждены 26 новых случаев COVID-19. Восемь из них — завозные: из ХМАО, Челябинска, Тюменской области», — говорится в сообщении оперштаба. Также за последние сутки выписали 13 человек.

Больше всего зараженных нашли в Кургане. Также инфицированные есть в Альменевском, Варгашинском, Кетовском, Лебяжьевском, Шадринском и Щучанском районах.

В июне число контактных заражений коронавирусом в регионе почти всегда превышало число завозных случаев. До этого преобладали последние. Несмотря на рост заболеваемости внутри региона, у Курганской области есть шанс на скорую отмену карантина.

С 1 апреля власти Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим, а 19 июня объявили новые правила въезда в регион.