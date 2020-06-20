Глава ХМАО приняла участие в запуске новой трансформаторной подстанции (архивный снимок) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев приняли участие в запуске новой трансформаторной подстанции в селе Большой Алтым. Благодаря строительству объекта жители теперь подключены к централизованному энергоснабжению, а регион приблизится к реализации сразу нескольких национальных проектов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона.

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

Сейчас электроэнергию от новой подстанции уже получают более 350 жителей села, но количество новых потребителей может вырасти. Также в 2021 году школа, дом культуры, детский сад будут переведены на получение тепла через электроустановки.

«Подстанция, построенная в рамках реализации инвестиционной программы „ЮТЭК — Региональные сети“, позволит успешно исполнить целевые показатели, установленные целым рядом национальных проектов, в числе которых „Жилье и городская среда“, „Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, „Экология“», — сказали в правительстве ХМАО. Нацпроекты, отметим, реализуются в России с 2018 года по инициативе президента Владимира Путина.

Наталья Комарова посетила с рабочим визитом Большой Атлым Фото: пресс-служба правительства ХМАО

Ранее село не было подключено к централизованной системе. Это негативно сказывалось на качестве и надежности электроснабжения. Теперь эта проблема решена.

Еще один положительный момент — экономия бюджетных средств. Дело в том, что стоимость киловатта для потребителей не централизованной зоны электроснабжения дороже. Чтобы жители не платили больше денег, до строительства подстанции из окружного и местного бюджетов ежегодно выделялось 34 млн рублей. Деньги в качестве компенсации недополученных доходов перечислялись организациям, которые обеспечивали село светом с помощью дизельной подстанции.