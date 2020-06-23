22 июня 2020

Свердловские власти отчитались о первой 100% явке на голосование

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург, общероссийское голосование, голосование за конституцию
Явка в отдаленных районах составила 47,35% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирательная комиссия Свердловской области зафиксировала 100% явку на досрочном голосовании по поправкам в Конституцию в шести муниципальных образованиях региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облизбиркома.

Рекордную явку зарегистрировали в поселке Шукем Шалинского городского округа, деревне Голышево Туринского ГО, двух деревнях в Верхотурском ГО, поселке Пакина Ивдельского городского округа и в деревне Новоселова Таборинского района. В этих населенных пунктах проживает несколько десятков человек.

Всего из 4389 жителей отдаленных районов на севере Свердловской области на текущий момент досрочно проголосовали 2078 человек (явка 47,35%). Голосование по Конституции таким образом прошло в 15 муниципальных образованиях области — последними станут Гари, а также территории Полевского и Сосьвинского городских округов. Избирательные участки для всех граждан РФ откроются 25 июня и завершат свою работу 1 июля.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...