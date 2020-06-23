Свердловские власти отчитались о первой 100% явке на голосование

Избирательная комиссия Свердловской области зафиксировала 100% явку на досрочном голосовании по поправкам в Конституцию в шести муниципальных образованиях региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облизбиркома.
Рекордную явку зарегистрировали в поселке Шукем Шалинского городского округа, деревне Голышево Туринского ГО, двух деревнях в Верхотурском ГО, поселке Пакина Ивдельского городского округа и в деревне Новоселова Таборинского района. В этих населенных пунктах проживает несколько десятков человек.
Всего из 4389 жителей отдаленных районов на севере Свердловской области на текущий момент досрочно проголосовали 2078 человек (явка 47,35%). Голосование по Конституции таким образом прошло в 15 муниципальных образованиях области — последними станут Гари, а также территории Полевского и Сосьвинского городских округов. Избирательные участки для всех граждан РФ откроются 25 июня и завершат свою работу 1 июля.