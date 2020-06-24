В России ответили на претензию Украины о долгах за Севастополь

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Россия платила Украине за пребывание Черноморского флота в Севастополе до 2014 года. После вхождения Крыма в состав РФ, президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек сказал, что заявления Украины преодолели порог здравомыслия, пишет телеканал 360 . Он подчеркнул, что Крым не принадлежит Киеву уже шесть лет. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков назвал Украину « паразитическим государством ». Он отметил, что от Киева не исходит ничего, кроме протянутой руки.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует Захарову ТАСС. Ранее Боднар заявил, что Россия должна ежегодно платить по 100 млн долларов за базирование Черноморского флота в Крыму. Он отметил, что выплат не поступало с 2014 года, пишет RT .

Нападки Украины в сторону России можно назвать результатом нежелания заниматься настоящими делами. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России за базирование флота в Крыму.

Россия ничего не должна Украине за нахождение флота в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно