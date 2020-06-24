Пушков назвал украинские власти «паразитами» за выдуманный долг

Пушков назвал Украину «паразитическим государством» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина является «паразитическим государством», поскольку власти страны постоянно кричат, что им все должны. Так сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал требование украинских властей платить им деньги за базирование российского флота в Крыму.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь заявил, Россия должна ежегодно перечислять Украине 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму. Бондарь также заявил о том, что России придется долго платить не только по разорванным в одностороннем порядке договорам, но и за «агрессию против Украины».

«В Киеве теперь мечтают получить с России сотни млн долларов, которые она якобы задолжала Украине с 2014 года за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство, — написал Пушков в Twitter, добавив, что от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки.

Ранее Бондарь признался, что Украина продолжит отказываться от договоренностей с Россией. Он отметил, что сейчас остаются в силе около 300 документов, но в ближайшее время их число сократится. Дипломат подчеркнул, что отношения с Россией пока не прекратятся совсем.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.