Пермского учителя отправили в колонию за разврат во время урока

После освобождения учитель не сможет преподавать десять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учителя математики из Перми признали виновным в домогательстве к ученице. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщают местные СМИ.

«Орджоникидзевский суд Перми приговорил учителя Валерия Сыропятова к 9,5 года колонии. Педагога признали виновным по статье „Насильственные действия сексуального характера“», — рассказали в 59.RU. Ранее мужчину обвиняли по менее тяжкой статье «Развратные действия».

Издание сообщило, что, по словам педагога, на уроке он попал рукой школьнице по ягодице. Девочка стояла у доски, а он сидел за столом и отмахнулся от нее. По словам Сыропятова, у него со школьницей был конфликт из-за пересдач. «Все заседания суда были закрытыми, поэтому пока доподлинно неизвестно, какую информацию собрали следователи и что легло в основу приговора суда», — добавили в СМИ. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до представителей суда.

После срока в колонии мужчине ограничат свободу на год и десять месяцев условно. После освобождения Сыропятов не сможет преподавать десять лет.