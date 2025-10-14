В Нытве (Пермский край) ведутся поиски 13-летней Ксении, которая утром 14 октября ушла в школу №3 на проспекте Ленина и пропала. Об этом сообщают волонтеры в социальных сетях. Девочка не вернулась домой и не выходит на связь с родственниками.
«Срочно, пропал ребенок в Нытве (Пермский край). Девочка утром 14 октября 2025 года ушла в школу и не вернулась. С тех пор на связь не выходит. Все, кто может, выходите с нами на поиск ребенка», — говорится в сообщении поискового отряда «Прикамье поиск» в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что на момент исчезновения Ксения была одета в черный плащ и черные штаны, без головного убора. Приметы пропавшей: возраст 13 лет, рост 160 см, длинные светло-русые волосы. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112. Поисковые мероприятия продолжаются, к работе привлечены волонтеры.
