Ушла в школу и не вернулась: в Пермском крае пропала 13-летняя девочка. Фото

Школьница из Прикамья не вернулась домой: поиски начались 14 октября
Волонтеры и местные жители ищут пропавшую
Волонтеры и местные жители ищут пропавшую Фото:

В Нытве (Пермский край) ведутся поиски 13-летней Ксении, которая утром 14 октября ушла в школу №3 на проспекте Ленина и пропала. Об этом сообщают волонтеры в социальных сетях. Девочка не вернулась домой и не выходит на связь с родственниками.

«Срочно, пропал ребенок в Нытве (Пермский край). Девочка утром 14 октября 2025 года ушла в школу и не вернулась. С тех пор на связь не выходит. Все, кто может, выходите с нами на поиск ребенка», — говорится в сообщении поискового отряда «Прикамье поиск» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что на момент исчезновения Ксения была одета в черный плащ и черные штаны, без головного убора. Приметы пропавшей: возраст 13 лет, рост 160 см, длинные светло-русые волосы. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.  Поисковые мероприятия продолжаются, к работе привлечены волонтеры.

Пропавшей школьнице 13 лет
Пропавшей школьнице 13 лет
Фото:

