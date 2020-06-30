Куйвашев заявил, что открывая рестораны «берет на себя огромную ответственность» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 1 июля в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

«Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила», — сообщил глава региона. Указ об открытии летних веранд уже подписан, добавил политик. По его словам, после наступления теплой погоды это событие было одним из самых ожидаемых для екатеринбуржцев и бизнесменов. В других муниципалитетах летние веранды кафе и ресторанов начнут работу исходя «из дальнейшего развития эпидемиологической обстановки», заключил Куйвашев.

Веранды открываются несмотря на том, что с 26 июня в Екатеринбурге ежедневно выявляется более 200 пациентов с коронавирусом, а 30 июня зафиксирован рекордный прирост за 18 дней — 276 новых пациентов. Коэффициент распространения инфекции в регионе уже превышает 1.2, в то время как на втором этапе снятия ограничений (который введен в Свердловской области) допустимым значением является коэффициент 0.8.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области начался второй этап снятия карантина. Теперь разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салонам и организациям оздоровительного отдыха для детей, а также автошколам (только практические занятия и сдача экзаменов) и библиотекам. Кроме того, спортивным клубам разрешено приступить к тренировкам на спортивных базах. При этом в регионе сохраняется масочный режим.