30 июня 2020
29 июня 2020

Пермский экс-губернатор осваивает новую профессию. «Я же рабочий». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, чиркунов олег
Бывший пермский губернатор пересел за трактор Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший губернатор Пермского края, бизнесмен Олег Чиркунов взялся осваивать новую профессию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, подкрепив сообщение фотографией, на которой Чиркунов сидит за рулем трактора.

«Осваиваю еще одну профессию. Не сложно, ведь первая запись в трудовой книжке — „рабочий Таборского леспромхоза“», — признался бывший пермский губернатор.

В 2004—2005 годах Олег Чиркунов являлся главой Пермской области, после — до апреля 2012 года — губернатором Пермского края. После ухода с должности он приобрел во Франции виноградники, занялся виноделием и зарегистрировал собственный винный бренд.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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