Бывший пермский губернатор пересел за трактор Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший губернатор Пермского края, бизнесмен Олег Чиркунов взялся осваивать новую профессию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, подкрепив сообщение фотографией, на которой Чиркунов сидит за рулем трактора.

«Осваиваю еще одну профессию. Не сложно, ведь первая запись в трудовой книжке — „рабочий Таборского леспромхоза“», — признался бывший пермский губернатор.

В 2004—2005 годах Олег Чиркунов являлся главой Пермской области, после — до апреля 2012 года — губернатором Пермского края. После ухода с должности он приобрел во Франции виноградники, занялся виноделием и зарегистрировал собственный винный бренд.