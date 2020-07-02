01 июля 2020
30 июня 2020

В Челябинскую область возвращается жара

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, мчс, лето, жара, отдых на воде, спасатель, пляж, водоем, безопасность на воде
Пляжи Южного Урала ждут наплыва отдыхающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После затяжного похолодания в Челябинскую область возвращается жаркая погода. По прогнозу синоптиков, она установится в регионе минимум на несколько дней.

По данным Челябинского ЦГМС, 3 июля на Южном Урале ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Но это не помешает столбику термометра подняться до плюс 27 градусов. В столице региона будет несколько прохладнее — до 25 градусов — зато без осадков.

Потепление начнется уже в четверг: воздух прогреется до 22-23 градусов, осадки не ожидаются. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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