В Челябинскую область возвращается жара

Пляжи Южного Урала ждут наплыва отдыхающих
После затяжного похолодания в Челябинскую область возвращается жаркая погода. По прогнозу синоптиков, она установится в регионе минимум на несколько дней.
По данным Челябинского ЦГМС, 3 июля на Южном Урале ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Но это не помешает столбику термометра подняться до плюс 27 градусов. В столице региона будет несколько прохладнее — до 25 градусов — зато без осадков.
Потепление начнется уже в четверг: воздух прогреется до 22-23 градусов, осадки не ожидаются. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
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