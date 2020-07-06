05 июля 2020
04 июля 2020

Доверенный губернатора получил контроль над челябинской «ЕР»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Красноармейский район. Челябинская область , сакулин юрий, мошаров станислав, текслер алексей
Станислав Мошаров (слева) усилил Алексея Текслера (справа) в «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинский губернатор Алексей Текслер усилил свои позиции в региональном отделении «Единой России». Его заместитель Станислав Мошаров возглавил межмуниципальный координационный совет (МКС) партии, сообщил URA.RU источник в «ЕР» по итогам заседания президиума регионального политсовета 6 июля.

«Александра Журавлева сняли с поста председателя МКС „Центральный“. Назначили Мошарова. Сам МКС переименовали в „Северо-Западный“ и усилили, добавив в него Аргаяшский, Красноармейский и Сосновский районы», — сказал инсайдер.

Лидер регионального отделения «ЕР» и спикер Заксобрания области Владимир Мякуш подтвердил корреспонденту URA.RU назначение Мошарова. «Журавлев попросил отпустить его с этой должности. Он уже пенсионер, устал от нескольких должностей. Мы поддержали его и попросили Мошарова возглавить МКС, поскольку он является членом президиума регионального политсовета и в должности вице-губернатора курирует входящие в МКС территории. Одновременно мы немного разгрузили МКС „Горнозаводский“, там было самое большое количество местных отделений», — объяснил он.

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Текслер вступил в «Единую Россию» и возглавил партийный список на выборах в ЗСО, которые пройдут 13 сентября. По данным инсайдеров, после осеннего голосования губернатор может возглавить региональное отделение «ЕР».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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