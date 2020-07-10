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В поездах могут запретить продажу алкоголя

В школах в День знаний разрешили провести линейки

Медикам на два месяца продлили выплаты

Медикам на два месяца продлили выплаты, в День знаний пройдут линейки, PayPal прекращает переводы внутри страны, общественники предлагают ужесточить штрафы для автомобилистов, в поездах запретят торговлю алкоголем, арестованы губернатор Хабаровского края и депутаты краевой думы, обыски прошли в редакции «МБХ Медиа». Все самые интересные и важные новости в России к утру 10 июля — в обзоре URA.RU :

Медики еще два месяца будут получать дополнительные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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