Медикам на два месяца продлили выплаты, в День знаний пройдут линейки, PayPal прекращает переводы внутри страны, общественники предлагают ужесточить штрафы для автомобилистов, в поездах запретят торговлю алкоголем, арестованы губернатор Хабаровского края и депутаты краевой думы, обыски прошли в редакции «МБХ Медиа». Все самые интересные и важные новости в России к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:
Медикам на два месяца продлили выплаты
- Власти России приняли решение продлить медработникам доплаты на фоне пандемии коронавируса еще на два месяца.
- Также будут выделены средства для ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудникам больниц. Правительство должно подготовить соответствующие документы 10 июля.
В школах в День знаний разрешили провести линейки
- Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что, несмотря на коронавирус, в школах 1 сентября пройдут традиционные линейки.
- Предполагается, что все праздничные мероприятия пройдут в обновленном формате, с учетом мер безопасности.
Платежная система PayPal прекращает платежи внутри России
- Платежная система PayPal с 31 июля перестанет поддерживать внутренние платежи в России.
- Такой шаг компании связан с изменениями в законодательстве РФ.
Общественники предложили ужесточить штрафы для автомобилистов
- Общероссийский народный фронт предложил поднять штрафы за установку ложных автомобильных номеров и за проезд на красный свет.
- За подложные номера предлагается увеличить штраф с двух до пяти тысяч рублей. За проезд на красный — ввести штраф пять тысяч рублей.
В поездах могут запретить продажу алкоголя
- В вагонах-ресторанах российских поездов могут полностью запретить продажу спиртного. Такую инициативу предложили в Общественной палате.
- Кроме того предлагается лишать пассажиров права проезда на два года, если они попались на распитии алкоголя в поезде дважды в течение года.
Арестованный губернатор Хабаровского края не признал вину
- Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован 9 июля по подозрению в организации убийств и покушении на убийство. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в Москву.
- Сергей Фургал не признал вину, сейчас он находится в ИВС на Петровке.
- Также по этому делу задержаны депутаты думы Хабаровского края от партии ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.
Силовики провели обыски в редакции «МБХ Медиа»
- Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в редакции портала «МБХ Медиа», принадлежащего экс-главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому.
- Силовики пришли с обыском в Москве к депутату Юлии Галяминой, координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.
- Предположительно, обыски связаны с «делом ЮКОСА».
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