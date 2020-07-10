09 июля 2020

Самое актуальное в России на 10 июля. Выплаты медикам продлили на два месяца, губернатор Хабаровского края не признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики еще два месяца будут получать дополнительные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медикам на два месяца продлили выплаты, в День знаний пройдут линейки, PayPal прекращает переводы внутри страны, общественники предлагают ужесточить штрафы для автомобилистов, в поездах запретят торговлю алкоголем, арестованы губернатор Хабаровского края и депутаты краевой думы, обыски прошли в редакции «МБХ Медиа». Все самые интересные и важные новости в России к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

Медикам на два месяца продлили выплаты

  • Власти России приняли решение продлить медработникам доплаты на фоне пандемии коронавируса еще на два месяца.
  • Также будут выделены средства для ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудникам больниц. Правительство должно подготовить соответствующие документы 10 июля.

В школах в День знаний разрешили провести линейки

  • Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что, несмотря на коронавирус, в школах 1 сентября пройдут традиционные линейки.
  • Предполагается, что все праздничные мероприятия пройдут в обновленном формате, с учетом мер безопасности.

Платежная система PayPal прекращает платежи внутри России

  • Платежная система PayPal с 31 июля перестанет поддерживать внутренние платежи в России.
  • Такой шаг компании связан с изменениями в законодательстве РФ.

Общественники предложили ужесточить штрафы для автомобилистов

  • Общероссийский народный фронт предложил поднять штрафы за установку ложных автомобильных номеров и за проезд на красный свет.
  • За подложные номера предлагается увеличить штраф с двух до пяти тысяч рублей. За проезд на красный — ввести штраф пять тысяч рублей.

В поездах могут запретить продажу алкоголя

  • В вагонах-ресторанах российских поездов могут полностью запретить продажу спиртного. Такую инициативу предложили в Общественной палате.
  • Кроме того предлагается лишать пассажиров права проезда на два года, если они попались на распитии алкоголя в поезде дважды в течение года.

Арестованный губернатор Хабаровского края не признал вину

  • Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован 9 июля по подозрению в организации убийств и покушении на убийство. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в Москву.
  • Сергей Фургал не признал вину, сейчас он находится в ИВС на Петровке.
  • Также по этому делу задержаны депутаты думы Хабаровского края от партии ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

Силовики провели обыски в редакции «МБХ Медиа»

  • Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в редакции портала «МБХ Медиа», принадлежащего экс-главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому.
  • Силовики пришли с обыском в Москве к депутату Юлии Галяминой, координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.
  • Предположительно, обыски связаны с «делом ЮКОСА».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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