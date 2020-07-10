Почтальон продала пенсионерке конфеты на только что принесенную пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники «Почты России» в городе Соликамске Пермского края принесли пермячке пенсию, тут же продав ей шоколадные конфеты. За две упаковки конфет «Курага Кремлина шоколадная» пенсионерка отдала 560 рублей, написал в соцсетях Юрий Половников, уточнив, что разносчики пенсии продали конфеты его теще.

«Теща получила пенсию и тут же отдала из нее 560 рублей за эти конфеты. Почтальон, которая принесла пенсию, сказала, что это приказ „сверху“. Более того, их наказывают и штрафуют, если они не продают нужное количество товара. У них есть план по продажам!», — написал Половников на своей странице в Facebook.

В беседе с корреспондентом URA.RU он уточнил, что его пенсию теще приносили «около недели назад». В пресс-службе пермского филиала «Почты России» обещали предоставить письменный комментарий позже. В комментарии к посту Половникова Дмитрий Маркин, назвавший себя официальным представителем предприятия, пояснил, что «Почта России» продает товары народного потребления повседневного спроса по уставу предприятия. Тем самым, отметил он, «Почта России» «восполняет убытки от оказания универсальных услуг».

Две упаковки конфет за 560 рублей пенсионерке продала почтальон Фото: Юрий Половников, Facebook