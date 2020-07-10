09 июля 2020

Челябинские силовики разгромили группировку обналичников

© Служба новостей «URA.RU»
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Группу обналичников будут судить в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области задержаны шесть участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании крупных сумм. Им предъявили обвинения по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«По версии следствия, обвиняемые в 2012—2016 годах привлекали безналичные деньги „клиентов“ на счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы оказанных „клиентам“. Далее деньги перечислялись с одного счета на другой, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. Участники организованной группы вели кассовое обслуживание фирм, выдавая им наличные деньги с удержанием вознаграждения в размере более 4,5%», — рассказали в прокуратуре.

Обналичники успели заработать на своей незаконной деятельности более 20 млн рублей. Рассматривать их дело будет Советский райсуд Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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