В Омске арестовали пенсионера, отрицающего распад СССР

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Ранее в ЯНАО силовые органы провели обыски у нескольких членов движения, отрицающего распад СССР. Двое «граждан СССР» были задержаны, передает RT .

«Президиум Верховного Совета РСФСР» выпустил в своем печатном органе протест на действия силовых структур Омской области. Его собираются направить «всему мировому сообществу».

Жене Бесхлебного предъявили постановление, в котором утверждалось, что ее супруг готовил вооруженный захват власти в стране. Силовики изъяли из его квартиры компьютер, телефоны, а также советский паспорт, который арестованный не менял на российский. Помимо этого, были изъяты госпечати РСФСР и другие атрибуты.

На прошлой неделе у пенсионера прошли обыски, рассказали его родственники. В 7 утра в его квартиру пришли трое спецназовцев без опознавательных знаков и двое в штатском. Обыски прошли также в домах пяти его сподвижников и в двух их офисах.

«Центральный суд Омска поместил под домашний арест инвалида Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества. Он был председателем омского „исполкома Совета народных депутатов РСФСР“», — пишет «Новая газета».

В Омске поместили под домашний арест 72-летнего пенсионера, отрицающего распад СССР. В ФСБ посчитали, что Владимир Бесхлебный готовил вооруженный захват власти.

Силовики ворвались в квартиру в 7 утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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