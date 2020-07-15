14 июля 2020

В Омске арестовали пенсионера, отрицающего распад СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Силовики ворвались в квартиру в 7 утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Омске поместили под домашний арест 72-летнего пенсионера, отрицающего распад СССР. В ФСБ посчитали, что Владимир Бесхлебный готовил вооруженный захват власти.

«Центральный суд Омска поместил под домашний арест инвалида Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества. Он был председателем омского „исполкома Совета народных депутатов РСФСР“», — пишет «Новая газета».

На прошлой неделе у пенсионера прошли обыски, рассказали его родственники. В 7 утра в его квартиру пришли трое спецназовцев без опознавательных знаков и двое в штатском. Обыски прошли также в домах пяти его сподвижников и в двух их офисах.

Жене Бесхлебного предъявили постановление, в котором утверждалось, что ее супруг готовил вооруженный захват власти в стране. Силовики изъяли из его квартиры компьютер, телефоны, а также советский паспорт, который арестованный не менял на российский. Помимо этого, были изъяты госпечати РСФСР и другие атрибуты.

«Президиум Верховного Совета РСФСР» выпустил в своем печатном органе протест на действия силовых структур Омской области. Его собираются направить «всему мировому сообществу».

Ранее в ЯНАО силовые органы провели обыски у нескольких членов движения, отрицающего распад СССР. Двое «граждан СССР» были задержаны, передает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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