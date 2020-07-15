Роспотребнадзор ХМАО объяснил высокую заболеваемость COVID

Власти признали, что причина в количестве проводимых тестов и в том, что люди заражают членов своей семьи, не изолируясь, когда заболели Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Высокие показатели заболеваемости коронавирусом в ХМАО обусловлены широким охватом тестирования в уже известных очагах заражения. Также большое количество случаев семейных очагов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«36,6% заболевших заразились в семьях, 22,9% на работе, а 11,8% — в медицинских организациях. При этом у 37,6% больных нам не удалось установить источник заражения», — объяснила Соловьева.

Глава региона Наталья Комарова добавила, что, по последним данным, коэффициент распространения инфекции в ХМАО находится на уровне 0,99, при этом для первого этапа этот показатель должен быть меньше единицы, а по уровню тестирования ХМАО почти в три раза опережает нормы для третьего этапа снятия ограничений (312,36 тестов на 100 тыс. населения).

Также известно, что возглавил антирейтинг по числу новых заболеваний город Нягань, где рост за неделю составил 43%. За ним следует Когалым с приростом в 27%. Замыкает тройку антилидеров Ханты-Мансийск, где основным источником распространения COVID-19 стали семейные очаги.

По официальным данным, с начала эпидемии коронавирусом в ХМАО заболели 12 тыс. 742 человека, выздоровели 7279 человек, а погибли — 94. Под наблюдением специалистов, в том числе в самоизоляции, сегодня находятся 19 тыс. 473 человека.

Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.