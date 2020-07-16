Алексей Текслер ослабил карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июля подписал распоряжение о снятии ряда ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания. В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун. В парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы», — заявили в пресс-службе.

Но вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. В регионе продолжает действовать масочный режим. По поручению губернатора будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.