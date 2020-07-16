15 июля 2020

Челябинский губернатор ослабил карантин. Открываются рестораны, бары, СПА-салоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер ослабил карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июля подписал распоряжение о снятии ряда ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания. В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун. В парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы», — заявили в пресс-службе.

Но вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. В регионе продолжает действовать масочный режим. По поручению губернатора будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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