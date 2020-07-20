Россияне имеют право на выплату страховки от невыезда за границу

Россияне могут добиться компенсации за несостоявшуюся поездку за рубеж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Страховые компании должны выплачивать возмещение по страховке от невыезда за границу. Об этом журналистам рассказал финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По его словам, жалобы россиян на отказ страховщиков от выплаты компенсации за невыезд заняли третье место по количеству «коронавирусных» обращений в период пандемии. «Компании отказывали клиентам в возмещении, ссылаясь на то, что в договоре не был прописан риск самоизоляции и закрытия границ в связи с новым коронавирусом. В этом случае омбудсмен чаще выносил решения в пользу потребителей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По словам Воронина, если граждане еще не решили свой вопрос со страховой компанией, у них еще много времени в запасе. Для таких ситуаций предусмотрен трехлетний срок обращения к финансовому уполномоченному со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Что касается суммы выплаты, она зависит от условия договора. Как правило, это премия за вычетом части услуг страховщика.

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