Более 1500 ямальских детей смогут поехать на море в августе
На Ямале ликвидируют телерадиокомпанию и уволят сотрудников отеля — На выборы не пустили две непарламентские партии — Дети смогут поехать на Черное море — В Салехарде появятся новые спорткомплексы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:
В ЯНАО закроют крупнейшую телекомпанию и уволят сотрудников гостиницы
- Правительство ЯНАО решило ликвидировать крупнейшую телерадиокомпанию округа «Ямал-Регион». По мнению источников в политических кругах, с ликвидации телекомпании начнется большое объединение правительственных СМИ.
- Главная правительственная гостиница на Ямале «Юрибей» в Салехарде массово уволит сотрудников. Из-за оптимизации под сокращение попадут более 70 человек.
Избирком не пустил на выборы две партии
- Избирательная комиссия ЯНАО не пропустила на выборы в окружное заксобрание два политических союза — «Партию возрождения России» и партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, природы, пенсионеров, против насилия над животными». У обеих партий возникли проблемы с документами.
- Ранее URA.RU предполагало, что эти партии не смогут принять участие в выборах.
Власти Ямала изменили решение по организации детского отдыха
- В августе порядка 1500 детей из ЯНАО, несмотря обстановку с эпидемией коронавируса, отправятся в оздоровительные лагеря на черноморское побережье. Такое решение принял окружной департамент молодежной политики и туризма.
- В начале июля ямальские власти объявляли, что детский отдых за пределами региона будет отменен до конца лета.
В Салехарде построят новые спортивные объекты
- В Салехарде началась модернизация лыжной базы, там планируют возвести новое здание, которое сможет вместить около 100 человек. Также будет возведен один двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь будут залы для футбола, баскетбола и гандбола. На втором этаже откроют зону для настольного тенниса. Начало строительства запланировано на следующий год.