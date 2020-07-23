22 июля 2020
21 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 23 июля. ОГТРК «Ямал-Регион» ликвидируют, дети смогут поехать на Черное море

© Служба новостей «URA.RU»
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Греция. Крит., ребенок, отдых, море, пляж, купание
Более 1500 ямальских детей смогут поехать на море в августе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На Ямале ликвидируют телерадиокомпанию и уволят сотрудников отеля — На выборы не пустили две непарламентские партии — Дети смогут поехать на Черное море — В Салехарде появятся новые спорткомплексы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:

В ЯНАО закроют крупнейшую телекомпанию и уволят сотрудников гостиницы

Избирком не пустил на выборы две партии

  • Избирательная комиссия ЯНАО не пропустила на выборы в окружное заксобрание два политических союза — «Партию возрождения России» и партию «Добрых дел, защиты детей, женщин, природы, пенсионеров, против насилия над животными». У обеих партий возникли проблемы с документами.
  • Ранее URA.RU предполагало, что эти партии не смогут принять участие в выборах.

Власти Ямала изменили решение по организации детского отдыха

В Салехарде построят новые спортивные объекты

  • В Салехарде началась модернизация лыжной базы, там планируют возвести новое здание, которое сможет вместить около 100 человек. Также будет возведен один двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь будут залы для футбола, баскетбола и гандбола. На втором этаже откроют зону для настольного тенниса. Начало строительства запланировано на следующий год.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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