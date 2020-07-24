После беседы с Путиным Трамп заявил о «трудных временах» в России

Ранее, напомним, в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин обсуждал по телефону с Трампом контроль над вооружениями, развитие торгово-экономического взаимодействия и борьбу с коронавирусом. «Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорилось в сообщении.

«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они [Россия] переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве», — приводит ТАСС слова Трампа. По его словам, в последнее время он провел переговоры с президентами и других государств, которые испытывают проблемы из-за пандемии.

Президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля, сказал, что Россия «переживает трудные времена» из-за распространения коронавируса. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп сказал, что Россия испытывает трудные времена из-за пандемии Фото: Официальный сайт Президента РФ

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