В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Трампом по телефону

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой США Дональдом Трампом контроль над вооружениями, развитие торгово-экономического взаимодействия и борьбу с коронавирусом. О содержании разговора президентов сообщили в пресс-службе Кремля.
«Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — рассказали в администрации Путина. Президенты обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями в условиях поддержания международного мира. Также политики оценили инициативу России о проведении саммита стран — членов Совета Безопасности ООН.
Кроме этого, Путин и Трамп обсудили иранскую ядерную программу. Как подчеркнули в Кремле, оба президента признали, что необходимо совместно поддерживать стабильность в регионе и глобальный режим ядерного нераспространения. В администрации президента резюмировали, что разговор «носил конструктивный и содержательный характер».
Ранее Путин общался с Трампом в начале лета. Тогда политики обсудили положение дел на мировом нефтяном рынке в связи с реализацией соглашения ОПЕК+ и проведение саммита G7.