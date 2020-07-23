В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Трампом по телефону

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Президенты обсудили контроль над вооружениями и иранскую ядерную программу Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой США Дональдом Трампом контроль над вооружениями, развитие торгово-экономического взаимодействия и борьбу с коронавирусом. О содержании разговора президентов сообщили в пресс-службе Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — рассказали в администрации Путина. Президенты обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями в условиях поддержания международного мира. Также политики оценили инициативу России о проведении саммита стран — членов Совета Безопасности ООН.

Кроме этого, Путин и Трамп обсудили иранскую ядерную программу. Как подчеркнули в Кремле, оба президента признали, что необходимо совместно поддерживать стабильность в регионе и глобальный режим ядерного нераспространения. В администрации президента резюмировали, что разговор «носил конструктивный и содержательный характер».

Ранее Путин общался с Трампом в начале лета. Тогда политики обсудили положение дел на мировом нефтяном рынке в связи с реализацией соглашения ОПЕК+ и проведение саммита G7.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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