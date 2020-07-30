Андрей Симановский отмечает 60-летие Фото: Антон Малыхин

День рождения в пятницу, 31 июля, отмечает владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Одному из крупнейших бизнесменов Урала, почетному гражданину Свердловской области исполнилось 60 лет.

Симановского с днем рождения поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Отношусь к Вам как к инициативному, созидательному, неравнодушному человеку, успешному предпринимателю и щедрому меценату. Благодарю Вас за <…> зрелую гражданскую позицию, активное участие в проектах, направленных на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение историко-культурных ценностей и традиций», — отмечается в поздравительном адресе главы региона.

Председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин в своем поздравлении подчеркнул: «Ваша биография — это летопись труда, упорства в достижении поставленных целей, умения находить правильное решение в любой ситуации. Вы многого добились благодаря труду и самоотдаче и сегодня служите примером для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Особо хотелось бы отметить Вашу деятельность как благотворителя. Десятки, культурных, социальных и духовных проектов, реализованных при Вашей поддержке, стали ярким явлением в нашей жизни»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в приветственном адресе отметил «значительный вклад юбиляра не только в социально-экономическое развитие региона, но и в возрождение духовно-нравственных ценностей российского общества» и пожелал «крепости духовной и телесной, помощи Божией в дальнейшем служении российскому Отечеству».

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что Андрей Симановский оказывает поддержку тем, кто в ней особо нуждается и лично вносит огромный вклад в развитие спорта. «Ваши благие дела в сферах образования и культуры находят широкий отклик среди жителей города», — резюмирует мэр Екатеринбурга.

Андрей Симановский — основатель компании «Сима-ленд», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, член президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, соучредитель «Фонда святой Екатерины».