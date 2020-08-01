Минздав РФ: будут ли россияне платить за вакцину от коронавируса

Первыми вакцину получат медицинские работники, работающие с больными коронавирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — цитирует ТАСС Мурашко. Он напомнил, что первыми вакцину получат медицинские работники, работающие с больными коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены. Эта процедура заняла несколько месяцев. Уже в октябре Минздрав планирует начать массовую вакцинацию россиян. Мурашко сообщал, что население России проявляет интерес к вакцинации. По его словам, процедура будет проходить поэтапно, передает РТ. Первая российская вакцина против коронавируса, разработанная специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже во второй половине августа.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.