Минздав РФ: будут ли россияне платить за вакцину от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Первыми вакцину получат медицинские работники, работающие с больными коронавирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — цитирует ТАСС Мурашко. Он напомнил, что первыми вакцину получат медицинские работники, работающие с больными коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены. Эта процедура заняла несколько месяцев. Уже в октябре Минздрав планирует начать массовую вакцинацию россиян. Мурашко сообщал, что население России проявляет интерес к вакцинации. По его словам, процедура будет проходить поэтапно, передает РТ. Первая российская вакцина против коронавируса, разработанная специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже во второй половине августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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