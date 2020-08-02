Треть россиян ожидает снижения зарплаты

К понижению заработной платы до конца 2020 года приготовилась уже треть россиян. Большая часть граждан также не рассчитывает на предновогодние премии, показал опрос сайта «Работа.ру».
«На вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится. Около половины россиян (46%) не ждут изменений в оплате труда», — приводит данные опроса «РБК». Всего 20% россиян надеются на рост своей зарплаты к концу года.
Еще треть граждан не сомневаются, что работодатели премируют их в конце 2020. Правда остальные 70% опрошенных считают, что лишатся премии в этом году. Опрос прошел среди 3,2 тысяч взрослых и экономически активных россиян.
Согласно исследованиям, на данный момент средняя зарплата в России — 35 тысяч рублей, пишет агентство Nation news. Также известны шесть отраслей, где граждане получают более 100 тысяч рублей.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.