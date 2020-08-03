Россиян предупредили об опасном солнце

Ультрафиолетовое излучение от солнца в ближайшие дни усилится в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской областях, Алтайском крае и республике Тыва. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6-7 единиц», — цитирует ТАСС Вильфанда. Также сильное УФ-излучение ожидается в Алтайском крае и Тыве, там его индекс достигнет 7 единиц. По словам Вильфанда, россияне должны соблюдать меры безопасности. Находиться на солнце следует недолго и в головном уборе.
В Москве показатели «опасности солнца» останутся в пределах 3−5 единиц, что не опасно, но все-таки требует осторожности, передает «Ридус». По шкале УФ-излучения достаточно безопасным уровнем считаются показатели до 5 единиц. Затем следуют «высокий» (6−7), «очень высокий» (8−10) и «экстремальный» (11+).
Ранее аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что в дни повышенной солнечной активности следует избегать длительного нахождения под солнцем. Врач советует выходить из дома в одежде с длинным рукавом и в головном уборе. Шляпа должна быть с широкими полями, чтобы закрывала лицо и шею, подчеркнул он.
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