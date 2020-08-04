Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Иван Квитка едет в Челябинск, чтобы проверить готовность партии к выборам
Партию «ЕР» проверят перед выборами — Губернатор Текслер сместил Мякуша с ключевых постов — бывший вице-губернатор дал показания о резонансном ДТП — экс-мэру Челябинска и его подельнику требуют продлить арест. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:
В Челябинск едет куратор от «ЕР», беспартийный помощник депутата Госдумы от «ЕР» идет на выборы от другой партии
- Глава уральского межрегионального координационного совета «Единой России» депутат Госдумы Иван Квитка едет в Челябинск, чтобы проверить готовность партии к выборам в ЗС. Куратор избирательной кампании от «ЕР», депутат Госдумы Владимир Бурматов не примет участие в этих совещаниях.
- Кандидат в ЗС области от «Зеленой альтернативы» Карен Даллакян является помощником депутата Госдумы от «Единой России» Владимира Бурматова. Однако, как заявляет сам Даллакян, он помогает Бурматову только в вопросах зоозащиты и является беспартийным.
Губернатор Текслер подвинул спикера челябинского ЗС Мякуша
- Руководителю области Алексею Текслеру удалось сместить спикера челябинского законодательного собрания Владимира Мякуша, который на протяжении 15 лет занимал сразу четыре должности, с трех из них. Теперь Мякуш, который занимал должности главы регионального отделения «ЕР», руководителя партийной фракцией в ЗС и комитета по бюджету, останется только спикером.
Экс-вице-губернатор Косилов дал показания по делу о ДТП, силовики продлят арест бывшему мэру Челябинска
- Бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова 4 августа допросили в суде по делу о ДТП, где серьезно пострадали три человека. Несмотря на то, что Косилов мог отказаться давать показания, он дал ответы следователям и предоставил документы о том, что финансово помогал пострадавшим.
- Следователи просят суд продлить меру пресечения для экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-главы управления капстроительства администрации Челябинска Евгения Пашкова по делу о коррупции. Рассмотрение материалов в суде для Тефтелева состоится 5 августа, Пашкова — 6 августа.
- После нескольких месяцев в СИЗО Тефтелев заключил досудебное соглашение и был отпущен под домашний арест. Он отбывает его в своей квартире в Магнитогорске. Пашков, не признав вину, остался в СИЗО.
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