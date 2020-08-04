04 августа 2020
03 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 5 августа. Спикера заксобрания лишают важных постов, суд решит судьбу экс-мэра Челябинска

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Конференция ЕР. Курган. , квитка иван, конференция единой россии
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Иван Квитка едет в Челябинск, чтобы проверить готовность партии к выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партию «ЕР» проверят перед выборами — Губернатор Текслер сместил Мякуша с ключевых постов — бывший вице-губернатор дал показания о резонансном ДТП — экс-мэру Челябинска и его подельнику требуют продлить арест. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:

В Челябинск едет куратор от «ЕР», беспартийный помощник депутата Госдумы от «ЕР» идет на выборы от другой партии

Губернатор Текслер подвинул спикера челябинского ЗС Мякуша

Экс-вице-губернатор Косилов дал показания по делу о ДТП, силовики продлят арест бывшему мэру Челябинска

  • Бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова 4 августа допросили в суде по делу о ДТП, где серьезно пострадали три человека. Несмотря на то, что Косилов мог отказаться давать показания, он дал ответы следователям и предоставил документы о том, что финансово помогал пострадавшим.
  • Следователи просят суд продлить меру пресечения для экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-главы управления капстроительства администрации Челябинска Евгения Пашкова по делу о коррупции. Рассмотрение материалов в суде для Тефтелева состоится 5 августа, Пашкова — 6 августа.
  • После нескольких месяцев в СИЗО Тефтелев заключил досудебное соглашение и был отпущен под домашний арест. Он отбывает его в своей квартире в Магнитогорске. Пашков, не признав вину, остался в СИЗО.

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