Пермский край потерял из-за пандемии седьмую часть бюджета

Собственные доходы бюджета Пермского края на 1 августа текущего года составили 58,1 млрд рублей. Такие данные приводит министерство финансов края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы краевой казны сократились на 20,7 млрд рублей (по состоянию на 1 августа 2019 года доходы составляли 78,8 млрд рублей).
Доходы Пермского края в 2020 году, согласно принятому бюджету, должны составить 153 млрд рублей. Таким образом, краевая казна недополучила седьмую часть от запланированного на текущий год дохода.
Ранее в приведенном исследовании РИА-Рейтинга отмечалось, что по уровню падения доходов среди российских регионов Пермский край вошел в число лидеров. На снижении поступлений в краевую казну сказалась пандемия коронавируса.
По прогнозам пермских экономистов, региону придется сокращать расходную часть бюджета по статьям, которые не затрагивают социально ориентированные отрасли, и занимать деньги у банков. Восстановление краевого бюджета ожидается лишь в 2021 году.
В текущем году Пермский край получил из федерального центра более 7 млрд рублей. Также регион воспользуется заемными средствами в сумме более 10 млрд рублей. Эти средства восполнят потери краевой казны от последствий пандемии.
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