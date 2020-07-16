Ожидаемое снижение налоговых поступлений в краевую казну исчисляется десятками млрд рублей Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

Пермский край оказался в числе лидеров рейтинга по падению доходов бюджета российских регионов. Исследование провело агентство РИА-Рейтинг. Согласно ему, доходы бюджетов снизились в 25 регионах.

За пять месяцев текущего года объем налоговых и неналоговых поступлений в краевую казну сократился на 24,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 51,5 млрд рублей. По этому показателю пермский край обошли только Хакассия, Кемеровская область и Татарстан (-28,3%, -26%, — 25,9%, соответственно).

«Наблюдаемые результаты стали предсказуемым последствием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая привела к ограничению экономической активности во всех сферах деятельности», — отмечается в исследовании.

Декан экономического факультета Пермского классического университета Михаил Городилов пояснил URA.RU, что «развитие экономического кризиса привело к оттоку 16 млрд рублей из региональной казны». Суммарное снижение поступлений налогов в текущем году ожидается в сумме до 30 млрд рублей, поясняет Городилов, приводя данные краевого минифина.

«Региону вынуждено придется сокращать расходную часть бюджета (по тем статьям, которые не затрагивают социально ориентированные отрасли) и занимать деньги у банков. Восстановление краевого бюджета ожидается лишь в следующем году», — подытожил Городилов. В пресс-службе министерства финансов Пермского края на запрос URA.RU не ответили.

Ранее стало известно, что регион возьмет кредиты на общую сумму 10 млрд рублей. Заемные средства должны восполнить потери казны от последствий пандемии. Финансовую помощь Пермскому краю краю также оказала Москва. Федеральный цент предоставил 5,4 млрд рублей, которые пошли на поддержку сбалансированности бюджета.