Число учеников в классах могут сократить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга отслеживают ситуацию с наполняемостью классов в школах, сообщают инсайдеры URA.RU. В переполненных классах могут сократить число учеников, если будут введены ограничения из-за коронавируса. Не исключено, что это приведет к появлению второй смены.

В Екатеринбурге до сих пор неизвестно, в каком режиме начнут работать общеобразовательные школы. Из-за угрозы заражения коронавирусом число учеников в классах может быть ограничено. Сколько именно учеников сможет одновременно находиться в классе, станет известно лишь незадолго до начала учебного года. «[Мэр Екатеринбурга Александр] Высокинский и [глава городского департамента образования Екатерина] Сибирцева вручную распределяют школьников. Нужно понять, куда переводить „лишних“ учеников — создавать новые классы, возможно, вводить вторую смену», — объяснил инсайдер.

«Комплектация школ, детских садов и оздоровительных лагерей осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В санитарно-эпидемиологических правилах Роспотребнадзора от 30 июня 2020 года данной информации не содержится. Там отмечается, что каждый класс должен оставаться в одном помещении, начало занятий необходимо развести. В штабе по борьбе с коронавирусом Свердловской области получить комментарий не удалось.

Ранее глава минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов сообщал URA.RU, что в школах региона учебный год планируют начать с 1 сентября в онлайн-режиме. При этом он подчеркнул, что будут соблюдаться все необходимые нормы и предписания.