Выемки в «Мотиве»: две версии действий ФСБ

Силовики могут проверять условия госзакупки сотовых телефонов у «Мотива» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Визит представителей УФСБ по Свердловской области может быть связан с нарушениями при заключении контракта на покупку сотовых телефонов для контроля пациентов с коронавирусом, сообщил собеседник URA.RU в УФАС. Причиной стало решение провести закупку у единственного поставщика.

«Минфин расширил основания для таких закупок во время пандемии, закупать можно товары и услуги для профилактики, предотвращения распространения и ликвидации последствий коронавируса. Но основания всех закупок проверяются — нужно доказать, что это точно необходимо для борьбы с COVID-19 и с закупкой нельзя было ждать», — утверждает собеседник агентства.

По другой версии, выемка связана с нарушениями при проведении тендера. Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал закупку 7 мая, в этот же день источники агентства сообщили, что устройства предоставит компания «Мотив». В то же время «Мотив» 25 мая разместил на сайте новость о передаче устройств оперативному штабу «на прошлой неделе» — то есть 18—24 мая, хотя срок исполнения тендера на сайте Госзакупок установлен с 29 мая по 31 декабря 2020 года.

Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин не ответил на звонок URA.RU. В «Мотиве» подтвердили факт работы ФСБ: «Производилась выемка документов, касающихся одного из контрагентов компании, который оказался в поле зрения проверяющих органов. Компания отнеслась к работе проверяющих с необходимым вниманием, частично разделив с ними тяжесть их важной и трудной работы с документами», — подчеркнула пресс-секретарь оператора.

URA.RU сообщало, что свердловские власти решили контролировать соблюдение режима самоизоляции пациентами с коронавирусом с помощью android-смартфона Vertex lmpress Stone. Для этого была закуплена тысяча устройств, их рыночная стоимость составляет около 3900 рублей, покупатели критиковали телефон, а также выбранный принцип слежения за пациентами.